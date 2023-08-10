Кроуфорд назвал своих ближайших потенциальных соперников

Абсолютный чемпион полусреднего дивизиона Теренс Кроуфорд поделился мнением о том, с кем может встретиться в ринге в ближайших боях.

По словам американского боксера, он не против дать реванш Эрролу Спенсу, а также не исключает возможность проведения поединков против Джермелла Чарло и Тима Цзю.

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"Что касается реванша со Спенсом, то все зависит от него. Он дал мне возможность. Если это то, чего он хочет, я верну ему долг.

Помимо Спенса, я определенно смотрю на бой с Джермеллом Чарло, но его только что лишили титула WBO. Так что теперь будет сложно стать абсолютным чемпионом трех дивизионов.

Вероятно, придется встретиться с Цзю. В случае успеха мы сможем подраться с Чарло после его боя с Канело", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Ранее Теренс Кроуфорд рассказал, когда может завершить профессиональную карьеру.

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