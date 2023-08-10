iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кроуфорд назвал своих ближайших потенциальных соперников

Абсолютный чемпион поделился планами на будущее.
Сегодня, 19:04
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Абсолютный чемпион полусреднего дивизиона Теренс Кроуфорд поделился мнением о том, с кем может встретиться в ринге в ближайших боях.

По словам американского боксера, он не против дать реванш Эрролу Спенсу, а также не исключает возможность проведения поединков против Джермелла Чарло и Тима Цзю.

Читай также: Кроуфорд отреагировал на условия Спенса по поводу их реванша

"Что касается реванша со Спенсом, то все зависит от него. Он дал мне возможность. Если это то, чего он хочет, я верну ему долг.

Помимо Спенса, я определенно смотрю на бой с Джермеллом Чарло, но его только что лишили титула WBO. Так что теперь будет сложно стать абсолютным чемпионом трех дивизионов.

Вероятно, придется встретиться с Цзю. В случае успеха мы сможем подраться с Чарло после его боя с Канело", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24.

Ранее Теренс Кроуфорд рассказал, когда может завершить профессиональную карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд Джермелл Чарло Эррол Спенс Тим Цзю

Статьи по теме

Усик рассказал, кого считает лучшим вне зависимости от весовой категории Усик рассказал, кого считает лучшим вне зависимости от весовой категории
"Мне почти 36": Кроуфорд заговорил о близком завершении карьеры "Мне почти 36": Кроуфорд заговорил о близком завершении карьеры
Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом Джермелл Чарло будет лишен титула WBO после боя c Альваресом
Лига конференций-2023/24: Динамо встретится с Арисом, Бешикташ одолел Нефтчи Лига конференций-2023/24: Динамо встретится с Арисом, Бешикташ одолел Нефтчи
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига конференций22:08
Лига конференций-2023/24: Динамо встретится с Арисом, Бешикташ одолел Нефтчи
Лига Европы22:04
Лига Европы-2023/24: Днепр-1 без шансов уступил Славии, Коваль с Шерифом уничтожили белорусов
Лига Европы21:59
Днепр-1 в большинстве не сумел избежать разгромного поражения от Славии
Лига конференций21:58
Безус отличился шестым голом в третьем подряд еврокубковом матче
Европа21:31
Президент Наполи определил судьбу Осимхена на фоне предложения в 200 миллионов
Европа21:19
"Их мечта - наша реальность": фанаты Челси троллят Ливерпуль, чьи трансферные цели уезжают в Лондон
Европа21:15
Переход Малиновского в Торино оказался под угрозой срыва
Лига конференций21:00
Арис - Динамо: онлайн-трансляция матча 10.08.2023 квалификации Лиги конференций
Европа20:31
Фенербахче убедил Манчестер Юнайтед отпустить Фреда
Лига конференций20:28
Ярмоленко и Бенито - в старте: Динамо огласило состав на матч с Арисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK