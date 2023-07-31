Кроуфорд отреагировал на условия Спенса по поводу их реванша

Боксеры могут провести второй бой в другом весе.

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Терренс Кроуфорд высказался по поводу возможного реванша с Эрролом Спенсом.

По словам американца, ему нравится, что его соотечественник хочет провести второй бой в другом весе.

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"Это не должно быть в 147 фунтах. Как я уже сказал, я попал в неприятную ситуацию. Завоевание всех поясов в этой весовой категории было довольно трудным для меня.

Я уже говорил, что собираюсь подняться и бросить вызов Чарло. Таким образом, 154 фунтов не находятся в зоне недосягаемости", - приводит слова Кроуфорда Boxing Scene.

Напомним, Теренс и Эррол провели поединок 29-го июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал Кроуфорд. На нашем сайте доступно видео нокаута.