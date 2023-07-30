Уайлдер объяснил, почему Спенс потерпел поражение от Кроуфорда

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу поражения Эррола Спенса от Теренса Кроуфорда в бою за звание абсолютного чемпиона полусреднего дивизиона.

По мнению американца, побежденный боксер не был в нормальной физической форме, истощив себя перед поединком.

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"Казалось, что Эррол был истощен и не мог делать то, что должен. Кроуфорд определенно воспользовался этим. Я действительно думаю, что Спенс пересушил себя. Это было видно по его коже и глазам", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее Эррол Спенс назвал причины поражения в бою с Теренсом Кроуфордом.

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