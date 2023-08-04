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"Мне почти 36": Кроуфорд заговорил о близком завершении карьеры

Абсолютный чемпион считает, что вскоре может повесить перчатки на гвоздь.
Сегодня, 15:52
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Абсолютный чемпион полусреднего дивизиона Теренс Кроуфорд поделился мыслями о том, когда может завершить профессиональную карьеру.

По словам американского боксера, он не уверен, что еще на протяжении длительного времени будет выходить в ринг.

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"Мне почти 36, так что я не думаю, что еще буду долго боксировать. Я занимался этим делом долгое время.

Я всегда говорил, что завершу карьеру до того, как позволю боксу отправить меня на пенсию", - приводит слова Кроуфорда журналист Майкл Бенсон со ссылкой на TMZ Sports.

Ранее Теренс Кроуфорд отреагировал на условия Эррола Спенса по поводу их реванша.

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