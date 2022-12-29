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Джервонта Дэвис прокомментировал свой последний арест

Американец сделал первое заявление.
Сегодня, 09:42
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA Regular в легком весе американец Джервонта Дэвис был арестован по обвинению в домашнем насилии.

Американский боксер впервые прокомментировал свое задержание. По словам спортсмена, он никогда не сможет нанести физический вред своим близким.

"Я никогда не поднимал руку ни на мать моего ребенка, ни на мою чертову дочь. Я не монстр".

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"Сейчас, когда я пишу этот текст, над моим домом пролетает вертолет. Просто они все на это смотрят, как на хорошую возможность заработать. Они пытаются получить как можно больше денег", - написал Дэвис в Instagram.

Напомним, у Джервонты на 7-е января на Capital One Arena в Вашингтоне (США) запланирован бой против доминиканца Эктора Луиса Гарсии. На данный момент участие американца в поединке под вопросом.

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