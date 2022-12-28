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"Кусок д*рьма": Известный промоутер жестко отреагировал на арест Джервонты Дэвиса

Американского боксера обвиняют в домашнем насилии.
Сегодня, 15:58
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Известный промоутер Лу ДиБелла жестко прошелся по регулярному чемпиону мира по версии WBA в легком весе Джервонте Дэвису после информации о его аресте.

Накануне американский боксер был задержан полицией во Флориде по обвинению в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии.

"Мужчина, который регулярно избивает женщин - кусок д*рьма. Точка. Мне плевать, насколько ты хорош в спорте", - написал ДиБелла в своем Twitter.

Отметим, что на 7 января у Дэвиса назначен бой против доминиканца Эктора Гарсии и пока этот поединок находится под угрозой срыва.

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