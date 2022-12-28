"Кусок д*рьма": Известный промоутер жестко отреагировал на арест Джервонты Дэвиса
Американского боксера обвиняют в домашнем насилии.
Известный промоутер Лу ДиБелла жестко прошелся по регулярному чемпиону мира по версии WBA в легком весе Джервонте Дэвису после информации о его аресте.
Накануне американский боксер был задержан полицией во Флориде по обвинению в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии.
"Мужчина, который регулярно избивает женщин - кусок д*рьма. Точка. Мне плевать, насколько ты хорош в спорте", - написал ДиБелла в своем Twitter.
A man who serially beats up women is a piece of 💩. PERIOD. I don’t care how good you are at your sport. #boxing— Lou DiBella (@loudibella) December 28, 2022
Отметим, что на 7 января у Дэвиса назначен бой против доминиканца Эктора Гарсии и пока этот поединок находится под угрозой срыва.