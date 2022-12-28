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Джервонта Дэвис арестован, ближайший бой оказался на грани срыва

Боксера задержали по обвинению в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии.
Сегодня, 10:26
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис был задержан полицией за несколько дней до своего ближайшего боя.

Как сообщает известный журналист Дэн Рафаэль, непобежденный боксер был арестован во вторник, 27 декабря, в округе Брауард, штат Флорида.

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По данным местной полиции, сейчас боец продолжает оставаться под стражей.

Американского боксера арестовали по обвинению в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии.

Отметим, что на 7 января у Дэвиса назначен бой против доминиканца Эктора Гарсии. Состоится ли поединок, пока не известно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Джервонта Дэвис

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