Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса

Американец выйдет в ринге в январе следующего года.

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис узнал своего следующего соперника.

Как сообщает Boxing Scene, в следующем поединке американец выйдет в ринг с чемпионом WBA во втором полулегком дивизионе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией.

Поединок боксеров состоится в Вашингтоне, округ Колумбия и поединок пройдет в рамках легкого дивизиона. Дата боя - 7-е января.

Стоит отметить, что Дэвис и Гарсия не проигрывали в профессиональной карьеру. На счету американца 27 побед, а у доминиканца 16 побед.

Ранее стало известно, когда состоится бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.