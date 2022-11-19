Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
Американец выйдет в ринге в январе следующего года.
Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис узнал своего следующего соперника.
Как сообщает Boxing Scene, в следующем поединке американец выйдет в ринг с чемпионом WBA во втором полулегком дивизионе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией.
Поединок боксеров состоится в Вашингтоне, округ Колумбия и поединок пройдет в рамках легкого дивизиона. Дата боя - 7-е января.
Стоит отметить, что Дэвис и Гарсия не проигрывали в профессиональной карьеру. На счету американца 27 побед, а у доминиканца 16 побед.
Ранее стало известно, когда состоится бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.