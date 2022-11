Стало известно, когда состоится бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис проведет свой следующий поединок в январе следующего года.

Американец в Instagram опубликовал пост, в котором заявил, что выйдет в ринг с Райаном Гарсией после поединка в январе.

"Я вернусь в ринг 7-го января, следите за новостями. После этого я встречусь в бою с Райаном Гарсией. Сделка завершена!!!", - написал Дэвис.

Примечательно, что Райан Гарсия подтвердил, что выйдет в ринг с Дэвисом.

"Дело сделано. Это величайший бой, который вы когда-либо видели", - написал Гарсия.

Стоит отметить, что известный инсайдер ESPN Майк Коппинджер, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Дэвис и Гарсия разделят ринг 15-го апреля в Лас-Вегасе.

"Источники сообщают, что бой Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса состоится 15-го апреля. Конечно, Джервонта сначала должен выйти невредимым и победителем из боя 7-го января. Гарсия также может подраться в январе. Оба заявили, что поединок пройдет в Лас-Вегасе", - написал Коппинджер.

The date for Gervonta Davis vs. Ryan Garcia is April 15, sources tell ESPN. Of course, Gervonta must first emerge victorious and uninjured from a Jan. 7 tuneup. Garcia might take a tuneup in January, too. The fighters both said fight will take place in Las Vegas. https://t.co/L6tJL480C9