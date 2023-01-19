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Автоспорт

"Мне всегда это нравилось": Феттель намекнул, где он может продолжить карьеру

Существует вероятность, что фанаты увидят Себа в другой серии.
Сегодня, 20:50
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершил карьеру в Формуле 1, но это не значит, что он не может попробовать свои силы в другой автоспортивной серии.

Так, 35-летнего немца всерьез привлекает возможность попробовать свои силы в ралли.

"Конечно, вы смотрите на другие вещи, но пока что я не знаю, что буду делать", - цитирует Себа официальный сайт Ф1. "В моей голове есть много других вещей. Другие интересы и идеи, не связанные с гонками".

"Очевидно, что я гонял в Формуле 1 так долго, и она занимает центральное место в моей жизни. Так что сложно будет сказать, что я не собираюсь скучать. Но посмотрим, насколько сильно и начну ли я потом смотреть на что-то другое".

"По какой-то причине мне всегда нравилось ралли. Но я вижу, что это серьезный вызов, потому что это сильно отличается от того, что мы делаем, скажем, в классических кольцевых гонках. Так что я не знаю. Посмотрим".

Напомним, что Себастьян Феттель выступит в паре с Миком Шумахером в составе сборной Германии в предстоящей Гонке чемпионов, которая пройдет в Швеции 28 и 29 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ралли Себастьян Феттель

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