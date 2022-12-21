Шумахер выступит с Феттелем в составе сборной Германии в Гонке чемпионов-2023

Будущий резервный пилот Мерседес Мик Шумахер вновь объединится со Себастьяном Феттелем, чтобы выступить в составе сборной Германии на предстоящей Гонке чемпионов-2023, передает Autosport.

Для обоих это будет первое соревнование, в котором они выступят после того, как покинули стартовую решетку Формулы 1.

Напомним, что Феттель завершил карьеру по окончанию сезона 2022 года, а Шумахер потерял место в Хаас, который заменил его Нико Хюлькенбергом.

Мик впервые выступил в Гонке чемпионов в 2019 году в Мексике. Тогда он в первый раз выступил в паре с Себом, дойдя до финала, где немцы уступили команде Скандинавии.

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Среди других представителей Формулы 1 свое участие в Гонке чемпионов 2023 года уже подтвердили пилот Альфа Ромео Валттери Боттас, двукратный чемпион мира Мика Хаккинен и бывший пилот Уильямса, МакЛарена и Ред Булл Дэвид Култхард.