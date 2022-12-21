iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Шумахер выступит с Феттелем в составе сборной Германии в Гонке чемпионов-2023

Немцы постараются завоевать свою девятую победу на турнире.
Сегодня, 19:41
Себастьян Феттель и Мик Шумахер / Autosport/autosport.com
Себастьян Феттель и Мик Шумахер / Autosport/autosport.com

Будущий резервный пилот Мерседес Мик Шумахер вновь объединится со Себастьяном Феттелем, чтобы выступить в составе сборной Германии на предстоящей Гонке чемпионов-2023, передает Autosport.

Для обоих это будет первое соревнование, в котором они выступят после того, как покинули стартовую решетку Формулы 1.

Напомним, что Феттель завершил карьеру по окончанию сезона 2022 года, а Шумахер потерял место в Хаас, который заменил его Нико Хюлькенбергом.

Мик впервые выступил в Гонке чемпионов в 2019 году в Мексике. Тогда он в первый раз выступил в паре с Себом, дойдя до финала, где немцы уступили команде Скандинавии.

Читай также: FIA запретила пилотам делать несогласованные политические заявления

Среди других представителей Формулы 1 свое участие в Гонке чемпионов 2023 года уже подтвердили пилот Альфа Ромео Валттери Боттас, двукратный чемпион мира Мика Хаккинен и бывший пилот Уильямса, МакЛарена и Ред Булл Дэвид Култхард.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель Гонка чемпионов Мик Шумахер

Статьи по теме

Шумахер стал резервным пилотом Мерседес Шумахер стал резервным пилотом Мерседес
Команда Формулы-1 собирает деньги для украинцев Команда Формулы-1 собирает деньги для украинцев
Ферстаппен и Ред Булл - пилот и команда года по версии Autosport Ферстаппен и Ред Булл - пилот и команда года по версии Autosport
Феттель: Я уверен, что буду скучать по Формуле 1 куда больше, чем понимаю это сейчас Феттель: Я уверен, что буду скучать по Формуле 1 куда больше, чем понимаю это сейчас
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа20:38
Манчестер Юнайтед придется серьезно потратиться, чтобы купить вратаря сборной Португалии
НБА20:17
Йокич накричал на Шакила О'Нила, который снова перепутал сербский и русский языки
Европа20:16
Арсенал и Атлетико интересуются одним из открытий ЧМ-22
Автоспорт19:41
Шумахер выступит с Феттелем в составе сборной Германии в Гонке чемпионов-2023
Европа19:29
Марсель может арендовать Малиновского
НБА19:23
НБА открыла голосование на Матч всех звезд-2023
Другие страны18:54
Бывший легионер Шахтера может вернуться на родину
Европа18:52
Легенда чемпионатов мира перейдет в клуб Серии А
НБА18:26
Даллас откроет на Рождество памятник Новицки
Европа18:10
Стало известно будущее Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK