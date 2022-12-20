FIA запретила пилотам делать несогласованные политические заявления

Пилотам Формулы-1 и другим участникам соревнований теперь запрещено делать какие-либо политические или социальные заявления, если они заблаговременно не согласованы с федерацией.

Такое правило появилось в обновленном Международном спортивном кодексе, которым регулируются все состязания под эгидой FIA. Теперь ни один участник гонки не имеет права демонстрировать "политические, религиозные или личные заявления или комментарии, нарушающие принцип продвигаемого FIA нейтралитета". Для этого теперь нужно письменное согласие федерации.

Это уже не первый раз FIA пытается помешать пилотам демострировать свою позицию. Так, например, ранее пилотам запретили надевать футболку на церемонию награждения после того, как Льюис Хэмилтон вышел с надписью "Арестуйте полицейских, убивших Бреонну Тейлор".

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем считает, что современные гонщики очень много внимания уделяют вещам, не касающимся гонки. И привел пример Ники Лауды и Алена Проста, которые думали только об управлении болидом.

"Теперь Феттель водит радужный велосипед, Хэмилтон озабочен правами человека, а Норрис занимается психическим здоровьем. Каждый имеет право иметь свое мнение. А по мне, я должен решить, можем ли мы постоянно навязывать наши убеждения с помощью спорта", - заявлял ранее Бен Сулайем.