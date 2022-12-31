Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда

Вашему вниманию результаты Ралли Дакар-2023 во всех классах.

С 1 по 15 января в Саудовской Аравии пройдет ежегодный ралли-рейд Дакар-2023.

31 декабря состоялся пролог, а уже 1 января стартует первая гонка. Участникам придется проехать 15 этапов и 8549 километров, из них спецучастки – 4706 км.

Расписание Дакар-2023

31 декабря

Пролог: морской лагерь – морской лагерь (общая длина 11 км / спецучасток 11 км)

Результаты:

Мотоциклы:

1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – 8.22

2. Даниэль Сандерс (Австралия, Гасгас) +0.01

3. Росс Бранч (ЮАР, Хиро) +0,09

Квадроциклы:



1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 8.50

2. Маркело Медейрош (Бразилия, «Ямаха») +0.01

3. Даниэль Вила Вакес (Испания, «Ямаха») +0.12

Внедорожники:

1. Маттиас Экстрем (Швеция, Ауди) – 8,00

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +0,01

3. Стефан Петерансель (Франция, Ауди) +0,11

Грузовики:



1. Мартин Мацик (Чехия, Ивеко) – 9.43

2. Мартин ван дер Бринк (Нидерланды, Ивеко) +0.05

3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, Ивеко) +0.06

1 января

Этап 1: морской лагерь – морской лагерь (602,56 км/367 км)

2 января

Этап 2: морской лагерь – Аль-Ула (589,07 км/430 км)

3 января

Этап 3: Аль-Ула – Хаиль (669,15 км / 447 км)

4 января

Этап 4: Хаиль – Хаиль (574,01 км / 425 км)

5 января

Этап 5: Хаиль – Хаиль (645,04 км / 373 км)

6 января

Этап 6: Хаиль – Давадми (876,24 км / 465 км)

7 января

Этап 7: Давадми – Давадми (641,46 км/472 км)

8 января

Этап 8: Давадми – Эр-Рияд (713,85 км / 398 км)

9 января

День отдыха

10 января

Этап 9: Эр-Рияд – Харад (686 км / 358 км)

11 января

Этап 10: Харад – Шейба (623,94 км / 113 км)

12 января

Этап 11: Шейба – Руб-эль-Хали (428,27 км / 275 км)

13 января

Этап 12: Руб-эль-Хали - Шейба (374,86 км/183 км)

14 января

Этап 13: Шейба – Эль-Хуфуф (675,6 км / 154 км)

15 января

Этап 14: Эль-Хуфуф – Эд-Даммам (417,3 км / 136 км)