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Один из лидеров Дакара снялся с чемпионата

Причиной тому стали трагические события девятого этапа.
Сегодня, 13:57
Алеш Лопрайс / Getty Images
Алеш Лопрайс / Getty Images

Чешский гонщик и лидер зачета среди грузиков в ралли-рейде Дакар в Саудовской Аравии Алеш Лопрайс снялся с чемпионата.

Во время девятого этапа грузовик Лопрайса задел зрителя, который пытался сделать фото с места, где его не могли видеть участники гонки. По предварительной информации, чех сбил зрителя, и тот скончался, пока его доставляли в больницу.

Но позже оказалось, что история несколько иная. Лопрайс действительно задел зрителя, но тот продолжил смотреть гонку. Лишь через несколько часов ему стало хуже и у мужчины произошел сердечный приступ, который и стал причиной смерти.

Лопрайс рассказал, что он не видел мужчину, а об инциденте узнал уже после финиша. Камеры подтверждает, что зритель был в слепой зоне для водителя, поэтому тот никак не мог избежать столкновения.

Алеш признал свою вину, принес свои извинения и снялся с чемпионата.

"Должен признать, что в тот момент я ничего не увидел, камеры это подтверждают, но это не изменит тот факт, что человек умер.

Я хотел бы выразить мои искренние слова соболезнования родным и друзьям погибшего. Мне невероятно горько от того, что произошло. Это останется со мной до конца жизни", – сказал Лопрайс.

Теперь лидером зачета среди грузовиков станет Янус Ван Кастерен из Ивеко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дакар

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