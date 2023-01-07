В Саудовской Аравии хотят переманить команды Формулы-1

Власти Саудовской Аравии намерены создать надлежащие условия, чтобы команды Формулы-1 начали базироваться именно на них, пишет MotorSport Magazine.

Принц Халид Бин Султан Аль-Файсал, президент Автомобильной и мотоциклетной федерации Саудовской Аравии (SAMF) заявил, что у Саудовская Аравия намерена создать своеобразный хаб для мирового автоспорта в своей стране. Таким образом, они хотят снизить зависимость от прибылей с нефти.

"Мы хотим создать своего рода хаб. Мы имеем крупные компании, которые в будущем могут способствовать развитию автоспорта. Мы надеемся, что некоторые команды Формулы 1 перебазируются в Саудовскую Аравию и работаем в этом направлении.

Надеюсь, мы сможем привести к нам кого-то из крупных автопроизводителей, учитывая все наши инвестиции в автомобильную отрасль – в частности, частный инвестиционный фонд приобрел доли в McLaren и Aston Martin», - приводит слова принца издание.

В настоящее время Саудовская Аравия имеет контракт на гонки в Джидде в рамках Формулы-1, также принимает этапы Формулы-Е, Extreme-E и уже четвертый год подряд ралли-рейд Дакар проходит именно здесь. В планах саудитов получить еще MotoGP и мировой чемпионат ралли.

Но есть некоторые интересные моменты, касающиеся именно команд Формулы-1. Названные Макларен и Астон Мартин имеют свои базы в Великобритании, как и большинство других команд. К тому же у Макларен 20-летний контракт с базой в Уокинге, а Астон Мартин строит новую базу в Сильверстоуне.