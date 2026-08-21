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"Невозможно скопировать": Экс-чемпион мира раскритиковал Джошуа за работу с командой Усика

Известный боксер считает, что такая подготовка не будет полезной для британца.
Сегодня, 11:56       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс поделился мыслями о будущем бое Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри и раскритиковал его за работу с командой Александра Усика.

По его словам, Эй Джей должен оставаться собой, чтобы добиться успеха.

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"Я думаю, что на данном этапе у Тайсона просто чуть лучше боксерские навыки, чем у Эй Джея. То, что Джошуа поехал учиться боксировать, как Усик - это глупость. Ему нужен человек рядом, который сможет проникнуть в его голову, а не просто показывать, как двигаться. Потому что иначе получается, что ты показываешь ему человека, который дважды тебя победил, и он просто пытается его копировать.

Невозможно скопировать Усика. Эй Джей должен оставаться Эй Джеем. Он выиграл свою золотую олимпийскую медаль, оставаясь собой, веря в себя и делая то, что умел делать. Так он и добился успеха", - сказал Сондерс в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, ранее были названы дата и место проведения боя Фьюри - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

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