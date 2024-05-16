Клубы АПЛ не поддержат отказ от VAR

Клубы АПЛ определились с решением относительно системы VAR.

Как сообщает Sky Sports, команды-участницы элитного английского дивизиона решили не поддерживать идею Вулверхэмптона об отказе от системы видео ассистента рефери.

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Для принятия отказа надо 14 из 20 голосов за нее, но большинство клубов будут голосовать против, так как, считают, что VAR помогает судьям и справляется со своей функцией.

Отметим, что несмотря на многочисленные дискуссии на тему того, действительно ли эта система делает футбол лучше и уменьшает количество ошибок арбитров пока только Швеция в качестве эксперимента решила отказаться от нее.

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