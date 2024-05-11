iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Астон Виллы заручился поддержкой фанатов известной певицы в борьбе за награду АПЛ

Уоткинс использует все возможные методы для достижения цели.
Сегодня, 13:19
Олли Уоткинс / Getty Images
Олли Уоткинс / Getty Images

Фанатов Тейлор Свифт призвали голосовать за Олли Уоткинса, который был номинирован на приз лучшему игроку сезона в АПЛ.

Подруга игрока, Элли Алдерсон, активно пытается получить поддержку поклонников певицы. Она ретвитнула пост, в котором футболисту приписывается цитата о его любви к музыке Свифт.

Читай также: Гризманн отправил свою футболку бойфренду известной певицы

"Он был номинирован на награду "Игрок сезона" в АПЛ, пожалуйста, проголосуйте за него по ссылке ниже", - говорится в ее посте в твиттере.

В нынешнем сезоне Уоткинс провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Астон Вилла Тейлор Свифт

Статьи по теме

Дубль Гвардиола помог Ман Сити разгромить Фулхэм Дубль Гвардиола помог Ман Сити разгромить Фулхэм
Тренер Астон Виллы прокомментировал итоги противостояния с Олимпиакосом Тренер Астон Виллы прокомментировал итоги противостояния с Олимпиакосом
Олимпиакос стал вторым финалистом Лиги конференций Олимпиакос стал вторым финалистом Лиги конференций
Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от Кристал Пэлас
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа16:36
Дубль Гвардиола помог Ман Сити разгромить Фулхэм
ММА16:15
Джонс объяснил решение подраться с Миочичем, а не с Аспиналлом
Украина16:10
УПЛ: Минай обыграл Ворсклу, Оболонь встретится с Рухом, а Шахтер - с Динамо
Европа15:54
Моуринью может возглавить турецкий топ-клуб
Украина15:43
Минай совершил эффектный камбэк и вырвал победу над Ворсклой
15:25
Украина вылетела с чемпионата Европы-2024 по socca, пропустив на последних секундах
Европа15:19
Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
Бокс14:55
Малиньяджи сделал смелый прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Европа14:50
Лидер Милана изъявил желание перейти в Баварию
Бокс14:32
Тренер Уайлдера сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK