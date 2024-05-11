Игрок Астон Виллы заручился поддержкой фанатов известной певицы в борьбе за награду АПЛ

Уоткинс использует все возможные методы для достижения цели.

Фанатов Тейлор Свифт призвали голосовать за Олли Уоткинса, который был номинирован на приз лучшему игроку сезона в АПЛ.

Подруга игрока, Элли Алдерсон, активно пытается получить поддержку поклонников певицы. Она ретвитнула пост, в котором футболисту приписывается цитата о его любви к музыке Свифт.

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"Он был номинирован на награду "Игрок сезона" в АПЛ, пожалуйста, проголосуйте за него по ссылке ниже", - говорится в ее посте в твиттере.

В нынешнем сезоне Уоткинс провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

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