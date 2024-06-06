Клубы АПЛ приняли решение по поводу использования VAR в следующем сезоне

Инициатор голосования по этому поводу остался одиноким в своей позиции.

Клубы английской Премьер-лиги приняли официальное решение об использовании VAR в сезоне 2024/25.

Инициатором рассмотрения вопроса об отмене системы видеоповторов стал Вулверхэмптон, который подал соответствующую резолюцию в АПЛ. Для упразднения VAR нужно было, чтобы 14 из 20 клубов поддержали это предложение.

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Тем не менее, как сообщает BBC, на общем собрании 6 июня 19 из 20 представителей АПЛ проголосовали за сохранение системы на следующий сезон. Против был только собственно инициатор Вулверхэмптон.

Напомним, что VAR используется на матчах английской Премьер-лиги с сезона-2019/20. Пока только Швеция решила отказаться от системы видеоповторов.

Ранее уже бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что выступает против VAR в АПЛ.

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