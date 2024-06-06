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Только три клуба поддерживают Манчестер Сити в судебном разбирательстве с АПЛ

Большинство решило встать на сторону лиги.
Сегодня, 09:42
Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку / Getty Images
Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку / Getty Images

Три клуба высшего английского дивизиона решили поддержать Манчестер Сити в его "войне" с Английской Премьер-лигой.

Как сообщает Daily Mail, позиции "горожан" симпатизируют Челси, Астон Вилла и Ньюкасл.

Лондонцы и вилланы поддерживают решение Сити подать в суд на АПЛ. "Сороки" в свою очередь понимают, что победа Манчестера в судебном разбирательстве сыграет им на руку. Однако они готовы занять лишь нейтральную позицию в данном вопросе.

В то же самое время от 10 до 12 клубов предоставили информацию в поддержку лиги и ее правил в ситуации, которая рассматривается как "гражданская война".

По информации источника, на стороне АПЛ выступили такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм, Фулхэм и Брайтон.

Эти клубы считают, что победа Сити в судебном процессе положит конец любому конкурентному балансу в соревновании.

Напомним, что несколькими днями ранее Манчестер Сити подал в суд на АПЛ, чтобы отменить одно важное правило. Решение по данному делу может повлиять на рассмотрение дела "горожан" о 115 обвинениях в нарушении правил расходов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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