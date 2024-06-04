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Манчестер Сити подал беспрецедентный судебный иск против АПЛ

"Горожане" пошли в контратаку.
Сегодня, 18:23
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити подал в суд на Английскую Премьер-лигу, утверждая, что правила организации не позволяют им получать больше доходов от коммерческих сделок, сообщает GiveMeSport со ссылкой на The Times.

Слушания по этому делу начнутся в понедельник, 10 июня, и продлятся две недели.

Утверждается, что Сити попытается отменить правила сделок с ассоциированными сторонами АПЛ, которые призваны поддерживать конкурентоспособность дивизиона, не позволяя клубам заключать завышенные спонсорские соглашения с компаниями, связанными с владельцами клубов.

Правила были введены в 2021 году в ответ на поглощение Ньюкасла Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии.

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"Горожане" утверждают, что это правило дискриминирует их и что правило изначально было введено, чтобы помешать их развитию как клуба.

Если Сити добьется успеха в попытке отменить это правило, это будет означать, что клубы смогут оценивать свои спонсорские сделки без какой-либо независимой оценки. Это откроет двери для значительно завышенных сделок, направленных на увеличение доходов команды.

Результаты слушаний могут оказать существенное влияние на отдельное слушание, назначенное на ноябрь, по делу о 115 предполагаемых нарушениях Манчестер Сити финансовых правил АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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