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Лидер Ман Сити признал, что готов к переезду в Саудовскую Аравию

Кевин де Брюйне не исключает свой неожиданный трансфер.
Сегодня, 15:20
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне признал, что рассматривает переезд в Саудовскую Аравию.

Бельгиец заявил, что на Ближнем Востоке он может заработать огромную кучу денег, что никогда не будет лишним. К тому же он и его семья открыты для всего нового.

"Остался год по контракту, так что мне нужно подумать о том, что может случиться. Моему старшему сыну восемь, и он не знает ничего, кроме Англии. А еще он спрашивает, сколько я буду играть за Сити. Когда настанет подходящий момент, нужно будет принять решение.

Моя жена готова к экзотическому приключению. В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Речь о невероятных суммах, которые я могу заработать незадолго до конца карьеры. Иногда о таком следует подумать.

Если я отыграю там два года, то заработаю невероятное количество денег. Раньше для этого нужно было бы отыграть 15 лет. И все равно я мог бы не дойти до такой суммы", - приводит слова де Брюйне Het Laatste Nieuws.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард Арсенала планирует переезд в Саудовскую Аравию уже этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне

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