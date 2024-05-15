Клубы АПЛ проведут голосование об отмене использования VAR со следующего сезона

В июне состоится ежегодное общее собрание клубов Английской Премьер-лиги, во время которого состоится голосование по отмене использования системы видеоассистента рефери (VAR), начиная со следующего сезона, сообщает The Athletic.

VAR используется в высшем дивизионе Англии с 2019 года, помогая улучшить процесс принятия сложных решений. Однако часто эти самые решения вызывают споры как среди болельщиков, так и среди самих клубов.

По ходу нынешнего сезона Ноттингем Форест даже нанял бывшего арбитра Марка Клаттенбурга, чтобы тот объяснял, почему были приняты те или иные решения в матчах команды.

В сезоне также произошло множество спорных инцидентов, что усилило критику VAR и заставило некоторые команды и болельщиков усомниться в целесообразности использования системы.

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Инициатором голосования стал Вулверхэмптон, который официально представил резолюцию, призывающую отменить VAR.

Представитель АПЛ заявил, что лига будет способствовать обсуждению VAR. При этом АПЛ "полностью поддерживает" использование системы видеоассистента рефери.

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