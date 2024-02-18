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Клуб АПЛ назначил бывшего арбитра аналитиком судейских решений

Марк Клаттенбург будет объяснять, почему арбитры принимали решения против команды.
Сегодня, 12:21
Марк Клаттенбург / Getty Images
Марк Клаттенбург / Getty Images

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург возвращается в АПЛ, но на необычной должности.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 48-летнего рефери оказался заинтересован Ноттингем Форест, у которого нашлась для него вакансия.

По информации источника, Клаттенбург займет место аналитика судейских решений, которые были приняты не в пользу "лесников". Главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту хочет, чтобы бывший судья объяснял, почему его коллеги по цеху приняли то или иное решение.

Напомним, что Марк Клаттенбург работал арбитром Английской Премьер-лиги с 2004 по 2017 год, после чего он стал главой футбольных судей в Саудовской Аравии.

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Он также успел поработать в Китае и Египте. В январе Клаттенбург стал судьей телешоу BBC под названием "Гладиаторы".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Марк Клаттенбург Ноттингем Форест

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