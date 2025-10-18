iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тер Штеген может покинуть Барселону

В чем дело?
Сегодня, 11:18       Автор: Валентина Чорноштан
Марк-Андре Тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре Тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген может покинуть клуб этой зимой или следующим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сейчас Тер Штеген находится на восстановлении после травмы, полученной летом этого года. Из-за этого Барселона приобрела нового голкипера Жоана Гарсию. Руководство клуба сообщило, что сейчас Тер Штеген занимает третью позицию по приоритетности на место в стартовом составе.

Отмечается, что из-за этой приоритетности Барселона рассматривает возможность лишения немецкого вратаря капитанской повязки.

В свою очередь Тер Штеген хочет попасть на чемпионат мира и активно принимать участие в турнире, но для этого ему нужно играть за клуб.

Напомним, контракт Марк-Андре Тер Штеген рассчитан до лета 2028 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

Статьи по теме

Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной
Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество
Барселона нашла усиление в Бундеслиге Барселона нашла усиление в Бундеслиге
Барселона получила хорошие новости по Рафинье перед класико Барселона получила хорошие новости по Рафинье перед класико

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Теннис11:46
Стародубцева уступила Эви Лис в квалификации турнира в Токио
Европа11:18
Тер Штеген может покинуть Барселону
Формула 111:00
Советник Ред Булл объяснил неудачу Цуноды в квалификации Гран-при США
Другие10:35
Спортивный арбитраж отменил полную дисквалификацию российских и белорусских игроков
Европа10:07
Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу
Теннис09:37
Международная федерация тенниса проведет ребрендинг
Европа09:10
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
Бокс08:58
Менеджер Ломаченко высказался о возможном бое с Пакьяо
Европа08:36
Забарный – лидер по передачам в матче ПСЖ со Страсбуром
НХЛ08:17
НХЛ: Вашингтон уверенно обыграл Миннесоту, Детройт вырвал победу в овертайме над Тампой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK