Тер Штеген может покинуть Барселону
Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген может покинуть клуб этой зимой или следующим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Сейчас Тер Штеген находится на восстановлении после травмы, полученной летом этого года. Из-за этого Барселона приобрела нового голкипера Жоана Гарсию. Руководство клуба сообщило, что сейчас Тер Штеген занимает третью позицию по приоритетности на место в стартовом составе.
Отмечается, что из-за этой приоритетности Барселона рассматривает возможность лишения немецкого вратаря капитанской повязки.
🚨🆕 Marc-André ter Stegen has not yet made a decision on whether he will stay at FC Barcelona over the winter or move elsewhere. A transfer is no longer ruled out, despite other reports.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 17, 2025
A final decision is still pending. If he stays, he risks ending up on the bench under… pic.twitter.com/vaRf9gxB32
В свою очередь Тер Штеген хочет попасть на чемпионат мира и активно принимать участие в турнире, но для этого ему нужно играть за клуб.
Напомним, контракт Марк-Андре Тер Штеген рассчитан до лета 2028 года.
