Капитан Барселоны вернулся к тренировкам

Ветеран еще не выходил на поле в сезоне 2025/26.
Вчера, 18:55       Автор: Антон Федорцив
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген завершил процесс восстановления. Вратарь возобновил занятия с командой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Немец пропустил старт кампании из-за операции. В последний раз тер Штеген играл на официальном уровне в июне. Тогда он защищал цвета сборной Германии в Лиге наций.

В роли основного кипера Барсы сезон начал испанец Жоан Гарсия. Впрочем, он пропустил более месяца из-за травмы колена. В это время его подстраховал польский вратарь Войцех Щенсны.

Тем временем полузащитница Барселоны Айтана Бонмати получила тяжелую травму в лагере сборной Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

