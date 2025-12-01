iSport.ua
Обладательница Золотого мяча получила тяжелую травму

Неприятный случай произошел в лагере сборной.
Вчера, 13:54       Автор: Антон Федорцив
Айтана Бонмати / Getty Images
Айтана Бонмати / Getty Images

Тренировка женской национальной команды Испании в воскресенье завершилась несчастьем. Полузащитница Айтана Бонмати сломала ногу, сообщает FotMob.

Тяжелую травму трехкратной обладательницы Золотого мяча подтвердила Королевская испанская футбольная федерация. Врачи диагностировали у Бонмати перелом левой малоберцовой кости. Она неудачно приземлилась на занятии.

В нынешнем сезоне Бонмати провела 15 матчей за Барселону во всех турнирах. В свой актив полузащитница записала 6 мячей и 3 результативные передачи. Сроки восстановления испанки пока неизвестны.

К слову, мужская команда Барселоны вышла в лидеры Ла Лиги после победы над Алавесом.

