Обладательница Золотого мяча получила тяжелую травму

Тренировка женской национальной команды Испании в воскресенье завершилась несчастьем. Полузащитница Айтана Бонмати сломала ногу, сообщает FotMob.

Тяжелую травму трехкратной обладательницы Золотого мяча подтвердила Королевская испанская футбольная федерация. Врачи диагностировали у Бонмати перелом левой малоберцовой кости. Она неудачно приземлилась на занятии.

В нынешнем сезоне Бонмати провела 15 матчей за Барселону во всех турнирах. В свой актив полузащитница записала 6 мячей и 3 результативные передачи. Сроки восстановления испанки пока неизвестны.

К слову, мужская команда Барселоны вышла в лидеры Ла Лиги после победы над Алавесом.

