Барселона оформила уверенную победу на домашней арене

Каталонцы снова возглавили чемпионат.
Вчера, 19:22       Автор: Андрей Безуглый
Барселона - Алавес / Getty Images
Барселона - Алавес / Getty Images

В субботу, 29 ноября, Барселона принимала дома Алавес.

Гости сразу сумели открыть счет благодаря голу Ибаньеса. Однако преимущество было недолгим, уже на восьмой минуте Ямаль сравнял счет, удачно сыграв на добивании.

Вскоре Алавес мог снова выйти вперед, но Гарсия справился с ударом, а в ответной атаке Дани Ольмо вывел вперед уже свою команду. До конца тайма команды еще обменялись моментами, но счет не изменился.

Второй тайм также был довольно напряженным, обе команды имели отличные моменты забить гол, но удалось это сделать лишь единожды и в компенсированное время. Ольмо записал дубль на свой счет и вернул Барселону на первое место в чемпионате.

Барселона - Алавес 3:1
Голы: Ямаль, 8, Ольмо26, 90+3 - Ибаньес, 1

