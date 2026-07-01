ЧМ-2026: Анонс дня — Испания vs Австрия, Португалия vs Хорватия, Швейцария vs Алжир

1/16 финала Чемпионата мира приближается к своему завершению.

Осталось сыграть 6 поединков, 3 из которых состоятся в игровой день со 2 на 3 июля.

Испания – Австрия

2 июля | 22:00 | СоФи Стэдиум, Инглвуд, США

После неубедительной игры с Кабо-Верде Испания провела довольно уверенные матчи против Саудовской Аравии и Уругвая.

Этому, конечно, способствовало возвращение Ламина Ямаля к оптимальным кондициям. Он должен сыграть и против Австрии, если ничего не изменится в последний момент, однако проблемы у “Фурии Рохи” все же имеются.

Йереми Пино, Виктор Муньос и Нико Уильямс не смогут принять участие в этом матче из-за повреждений различной степени тяжести. Это оставляет Ямаля и Алекса Баэну, забившего единственный гол в матче с Уругваем, фактически безальтернативными вариантами на флангах атаки, если не прибегать к экспериментам, таким как Гави на одном из флангов, что уже испытывалось против Кабо-Верде и показало свою нежизнеспособность.

По групповому этапу Австрии сложно делать выводы. Они обыграли Иорданию, провалили свой единственный серьезный экзамен – уступили Аргентине и сыграли вничью с Алжиром, которая по удивительному стечению обстоятельств стала единственным результатом, устраивавшим обе команды в третьем туре.

Команда Ральфа Рангника подходит к этому матчу в полной боевой готовности, в отличие от соперника, но пока это их единственное преимущество.

Интересный факт: 27 марта 1999 года Австрия потерпела от Испании одно из крупнейших поражений в своей истории, проиграв со счетом 0:9.

На сайте betking на победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как победа Австрии оценивается коэффициентом 10.00. Коэффициент на ничью — 5.00.

Португалия – Хорватия

3 июля | 03:00 | БМО Филд, Торонто, Канада

Надежды Португалии на триумф во всем турнире серьезно пошатнулись после группового этапа.

Подопечные Роберто Мартинеса победили лишь однажды, и это был матч против дебютантов – Узбекистана.

Поражение от Колумбии теоретически можно оправдать тем, что плей-офф уже был гарантирован, однако из-за этого результата Португалии теперь придется пройти номинально более сложный путь к финалу, и уже сразу она столкнется с серьезным сопротивлением в лице сборной Хорватии.

Подопечных Златко Далича не стоит сбрасывать со счетов, несмотря на поражение Англии на групповом этапе. Все же хорваты выходили в полуфинал на двух последних Чемпионатах мира.

Этот опыт может стать ключевым. Особенно могут пригодиться навыки Доминика Ливаковича по отражению пенальти, если матч дойдет до серии 11-метровых.

Интересный факт: В 2022 году Ливакович отразил 4 пенальти в одной серии, повторив рекорд своего соотечественника Даниэля Субашича (2018) и аргентинца Серхио Гойкоэчеа (1990).

Эксперты betking считают фаворитом Португалию, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.76, тогда как победа Хорватии оценивается коэффициентом 3.66. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 5.00.

Швейцария – Алжир

3 июля | 06:00 | Би-Си Плейс, Ванкувер, Канада

В первом туре Швейцария разочаровала “стерильным” футболом против Катара, за что поплатилась потерей победы, поэтому уже во втором и третьем матчах подопечные Мурата Якина не повторяли этих ошибок.

В матче с Боснией “красно-белые” не стали рисковать и разгромили соперника, а с Канадой матч получился довольно напряженным, однако победу все же удалось добыть.

Что касается Алжира, то их ситуация примерно такая же, как у вышеупомянутой Австрии.

Африканская сборная обыграла Иорданию и проиграла Аргентине, а в последнем туре был зафиксирован результат, который устроил обе стороны.

Разница лишь в том, что “лисов пустыни” в 1/16 финала ожидает номинально более слабый соперник.

Интересный факт: Нынешний главный тренер Алжира Владимир Петкович возглавлял сборную Швейцарии с 2014 по 2021 год.

В линии betking можно поставить на победу Швейцарии с коэффициентом 2.05, тогда как вероятность успеха Алжира представлена коэффициентом 4.20, а на ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.20.

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