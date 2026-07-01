Ноттингем нашел себе нового главного тренера

Ноттингем договорился с новым главным тренером, сообщает Фабрицио Романо.

"Лесников" накануне нового сезона возглавит Оливер Гласнер.

Австрийский специалист покинул Кристал Пэлас по итогам прошлого сезона. С лондонским клубом он выиграл Кубок Англии и Лигу конференций.

Сообщается, что Гласнер приведет с собой новых сотрудников, а также получит право участвовать в трансферной кампании клуба.

Ранее также сообщалось, что Брайтон усилится хорватским вундеркиндом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!