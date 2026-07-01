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Футбол

Ноттингем нашел себе нового главного тренера

Оливер Гласнер останется в АПЛ.
Сегодня, 20:12       Автор: Андрей Безуглый
Оливер Гласнер / Getty Images
Оливер Гласнер / Getty Images

Ноттингем договорился с новым главным тренером, сообщает Фабрицио Романо.

"Лесников" накануне нового сезона возглавит Оливер Гласнер.

Австрийский специалист покинул Кристал Пэлас по итогам прошлого сезона. С лондонским клубом он выиграл Кубок Англии и Лигу конференций.

Сообщается, что Гласнер приведет с собой новых сотрудников, а также получит право участвовать в трансферной кампании клуба.

Ранее также сообщалось, что Брайтон усилится хорватским вундеркиндом.

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