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Дубль Кейна спас Англию от вылета с ЧМ-2026

ДР Конго вполне мог устроить чудо.
Сегодня, 21:05       Автор: Андрей Безуглый
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В среду, 1 июля, Англия и ДР Конго встречались в рамках 1/16 финала ЧМ-2026.

Англия вроде как пошла вперед, но почти сразу же пропустила первым же ударом в створ. Кипенга отправил мяч точно в нижний гол с линии штрафной.

"Львы" усилили натиск, но крайне редко им удавалось пройти защиту конголезцев. Первый удар в створ нанес Беллингем на 30-й минут, также свои шансы были у Рэшфорда и других, а в ответ Висса пробил в штангу, но счет не изменился.

Во второй половине игры англичане усилили натиск, но моментов все еще было катастрофически мало. Но в итоге в игру включился Кейн, который на 73-й минуте сравнял счет, а на 86-й - принес Англии победу.

Статистика матча Англия - ДР Конго 1/16 финала ЧМ-2026 

Англия - ДР Конго 2:1
Голы: Кейн, 73, 86 - Кипенга, 7

Ожидаемые голы (xG): 2.04 — 0.76
Владение мячом: 60% — 40%
Удары: 16 — 6
Удары в створ: 7 — 2
Угловые: 5 — 3
Фолы: 10 — 12

Англия: Пикфорд — Спенс (Эзе, 71), Конса, Гейи, О’Райли — Андерсон, Райс (Стоунз, 90+1) — Мадуэке (Сака, 61), Беллингем, Рашфорд (Гордон, 61) — Кейн.

ДР Конго: Мпаси — Ван-Биссака, Мбема, Туанзебе, Масуаку (Й. Каембе, 89) — Мукау (Э. Каембе, 76), Мутуссами (Ф. Маеле, 89), Садики — Мбуку (Элия, 64), Висса, Сипенга (Бонгонда, 76).

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