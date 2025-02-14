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Хоккей

Турнир четырех наций: США одержали разгромную победу над Финляндией

В Монреале состоялся второй поединок сборных, состоящих из игроков НХЛ.
Сегодня, 08:59
США разгромили Финляндию / Getty Images
США разгромили Финляндию / Getty Images

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Монреале был сыгран второй матч Турнира четырех наций между сборными США и Финляндии, состоящих из игроков НХЛ.

Американцы, сделав результат в третьем периоде, сумели одержать разгромную победу над финнами со счетом 6:1.

В составе сборной США по дублю оформили братья Брэди и Мэттью Ткачаки.

Турнир четырех наций

Финляндия – США 1:6 (1:1, 0:1, 0:4)

Шайбы: 1:0 – 7 Йокихарью (Мяяття, Гранлунд), 1:1 – 10 Брэди Ткачак (Веренски, Болди), 1:2 – 37 Болди (Коннор, Фэйбер), 1:3 – 41 Мэттью Ткачак (Генцел, Веренски), 1:4 – 41 Генцел (Джек Хьюз, Мэттьюс), 1:5 – 43 Брэди Ткачак (Мэттью Ткачак, Айкел), 1:6 – 51 Мэттью Ткачак (Айкел, Веренски)

В следующем матче Финляндия встретится со Швецией, а США сыграют с Канадой.

Напомним, что в первом матче Турнира четырех наций Канада в овертайме обыграла Швецию.

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