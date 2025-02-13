Турнир четырех наций: Канада в овертайме обыграла сборную Швеции

Хоккейная сборная Канады победой над национальной командой Швеции начала международный турнир в Монреале.

"Кленовые листья" повели в счете в дебюте, когда Макдэвид и Кросби организовали взятие ворот для Маккиннона. Впоследствии Маршан реализовал выход 2 в 1. Скандинавы размочили счет в середине второго периода – Бродин из правой зоны бросил под перекладину.

Впрочем, Канада вскоре отличилась в третий раз. Это Стоун из центральной зоны забросил с паса Кросби. В третьей 20-минутке "Тре Крунур" забили дважды. Сначала Кемпе прошил Биннингтона со средней дистанции, а затем Эриксон Эк разобрался перед воротами.

В конце концов, матч обернулся овертаймом. Канадцы были более активными и смогли вырвать победу. Марнер продвинулся вперед из центрального круга и метко бросил под штангу.

Швеция - Канада - 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

0:1 - 1" Маккиннон (Кросби, Макдэвид)

0:2 - 14" Маршан (Пойнт, Джарвис)

1:2 - 30" Бродин (Хедман, Рэймонд)

1:3 - 38" Стоун (Кросби)

2:3 - 42" Кемпе (Карлссон, Экхольм)

3:3 - 49" Эриксон Эк (Братт, Рэймонд)

3:4 - 67" Марнер (Кросби)

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