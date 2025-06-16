Сборная Финляндии объявила первых хоккеистов на Олимпиаду-2026

Национальная команда Финляндии назвала первых приглашенных на Олимпийские игры. Суоми рассчитывают на пятерку и вратаря из НХЛ, сообщает официальный сайт ассоциации.

В список вызванных попал вратарь Нэшвилла Юусе Сарос. Компанию ему составят защитники Далласа Эса Линделл и Миро Хейсканен. В нападении же сыграют форвард Флориды Александер Барков, а также вингеры Микко Рантанен (Даллас) и Себастьян Ахо (Каролина).

"Львы" на Играх-2026 будут защищать титул олимпийских чемпионов. Финляндия на турнире попала в группу B. Там соперниками Суоми будут сборные Швеции, Словакии и Италии. Победитель квартета попадет в 1/4 финала.

Напомним, ранее МОК не допустил россиян к хоккейному турниру Олимпиады-2026.

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