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Хоккей

Турнир четырех наций: сборная Финляндии в овертайме одолела Швецию

Национальная команда Финляндии одержала победу над принципиальным оппонентом.
Вчера, 23:12
Микаэль Гранлунд / Getty Images
Микаэль Гранлунд / Getty Images

Сборная Швеции открыла счет в середине первого периода, когда Зибанеджад после ошибки обороны метко бросил из центральной зоны. Суоми ответила двумя шайбами. Сначала Лунделл реализовал выход 2 в 1, а затем Рантанен забросил из правой зоны в большинстве.

Во второй 20-минутке "Тре Крунур" отыгрались – Далин разобрался на "пятаке" после дальнего броска Рэймонда. Впоследствии шведы повели усилиями Карлссона, бросившего в ближний угол в стремительной атаке. Но финские хоккеисты отыгрались на том же отрезке. Это Барков протолкнул шайбу за линию после броска Мяятти.

В конце концов командам пришлось играть овертайм. Финляндия вырвала победу благодаря точному броску Гранлунда в контратаке. Теперь у обеих сборных по 2 очка после двух туров международного турнира.

Швеция - Финляндия - 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

1:0 - 9" Зибанеджад
1:1 - 11" Лунделл (Луостаринен, Лайне)
1:2 - 20" Рантанен (Лайне, Ахо)
2:2 - 26" Далин (Эриксон Эк, Рэймонд)
3:2 - 31" Карлссон (В. Нюландер)
3:3 - 38" Барков (Какко, Мяяття)
3:4 - 62" Гранлунд (Миккола)

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