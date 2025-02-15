Турнир четырех наций: сборная Финляндии в овертайме одолела Швецию

Сборная Швеции открыла счет в середине первого периода, когда Зибанеджад после ошибки обороны метко бросил из центральной зоны. Суоми ответила двумя шайбами. Сначала Лунделл реализовал выход 2 в 1, а затем Рантанен забросил из правой зоны в большинстве.

Во второй 20-минутке "Тре Крунур" отыгрались – Далин разобрался на "пятаке" после дальнего броска Рэймонда. Впоследствии шведы повели усилиями Карлссона, бросившего в ближний угол в стремительной атаке. Но финские хоккеисты отыгрались на том же отрезке. Это Барков протолкнул шайбу за линию после броска Мяятти.

В конце концов командам пришлось играть овертайм. Финляндия вырвала победу благодаря точному броску Гранлунда в контратаке. Теперь у обеих сборных по 2 очка после двух туров международного турнира.

Швеция - Финляндия - 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

1:0 - 9" Зибанеджад

1:1 - 11" Лунделл (Луостаринен, Лайне)

1:2 - 20" Рантанен (Лайне, Ахо)

2:2 - 26" Далин (Эриксон Эк, Рэймонд)

3:2 - 31" Карлссон (В. Нюландер)

3:3 - 38" Барков (Какко, Мяяття)

3:4 - 62" Гранлунд (Миккола)

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