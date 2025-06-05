iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ. Эдмонтон стартовал с победы в финале Кубка Стэнли

Началась финальная серия плей-офф НХЛ.
Сегодня, 07:25       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Кубок Стэнли официально дошел до финальной стадии - завершился первый матч решающей стадии.

Эдмонтон дома принимал Флориду и быстро вышел вперед в матче, но еще в первом периоде дважды пропустил и уже уступал в счете.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами, а в третьей Ойлерс все же смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.

И лишь на последней минуте овертайма решающую шайбу забил игрок Эдмонтона Леон Драйзайтль, реализовав большинство. Идеальный стартовый матч финала.

Эдмонтон - Флорида 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы

  • 1:0 - Драйзайтль (Капанен, Велман), 2
  • 1:1 - Беннет (Верхейге, Ткачук), 11
  • 1:2 - Маршан (Шмидт, Родригес), 13
  • 1:3 - Беннет (Шмидт, Верхейге), 23
  • 2:3 - Арвидссон (Подкользин, Бушар) - 24
  • 3:3 - Екгольм (Макдевиж, Капанен) - 47
  • 4:3 - Драйзайтль (Макдевид, Перри) - 80

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей финальной серии Кубка Стэнли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стэнли

Статьи по теме

Кубок Стэнли: состоялся первый матч финала Кубок Стэнли: состоялся первый матч финала
НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада
НХЛ, плей-офф: Даллас совершил камбэк против Эдмонтона и повел в финале Запада НХЛ, плей-офф: Даллас совершил камбэк против Эдмонтона и повел в финале Запада
НХЛ, плей-офф: Торонто перевел серию с Флоридой в решающий поединок НХЛ, плей-офф: Торонто перевел серию с Флоридой в решающий поединок

Видео

Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия
Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи за Золотой мяч и за путевку на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Водные20:53
Украина выиграла второе "серебро" на Евро-2025 по артистическому плаванию
Теннис20:18
Гауфф на классе пробилась в финал Ролан Гаррос
Украина19:59
Карпаты договорились о полноценном трансфере своего лидера, который был в аренде
НХЛ19:53
Бомбардир Флориды повторил рекорд плей-офф НХЛ
Европа19:20
Трио новичка АПЛ проиграло забег вундеркинду Ред Булл
Европа19:14
Трубин и Лунин попали в пятерку самых дорогих вратарей по версии CIES
Другое19:00
Ты это сможешь: истории украинских звезд спорта в новой кампании поддержки от adidas
Теннис18:38
Ролан Гаррос (WTA): Cабаленка - первая финалистка, Гауфф и главная сенсация турнира сыграют сегодня
Европа18:09
Немецкий топ-клуб следит за Антони
Европа17:58
Супербомбардир изменил позицию по переходу в Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK