НХЛ. Эдмонтон стартовал с победы в финале Кубка Стэнли
Началась финальная серия плей-офф НХЛ.
Кубок Стэнли официально дошел до финальной стадии - завершился первый матч решающей стадии.
Эдмонтон дома принимал Флориду и быстро вышел вперед в матче, но еще в первом периоде дважды пропустил и уже уступал в счете.
Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами, а в третьей Ойлерс все же смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.
И лишь на последней минуте овертайма решающую шайбу забил игрок Эдмонтона Леон Драйзайтль, реализовав большинство. Идеальный стартовый матч финала.
Эдмонтон - Флорида 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
- 1:0 - Драйзайтль (Капанен, Велман), 2
- 1:1 - Беннет (Верхейге, Ткачук), 11
- 1:2 - Маршан (Шмидт, Родригес), 13
- 1:3 - Беннет (Шмидт, Верхейге), 23
- 2:3 - Арвидссон (Подкользин, Бушар) - 24
- 3:3 - Екгольм (Макдевиж, Капанен) - 47
- 4:3 - Драйзайтль (Макдевид, Перри) - 80
На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей финальной серии Кубка Стэнли.
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