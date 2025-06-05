НХЛ. Эдмонтон стартовал с победы в финале Кубка Стэнли

Кубок Стэнли официально дошел до финальной стадии - завершился первый матч решающей стадии.

Эдмонтон дома принимал Флориду и быстро вышел вперед в матче, но еще в первом периоде дважды пропустил и уже уступал в счете.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами, а в третьей Ойлерс все же смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.

И лишь на последней минуте овертайма решающую шайбу забил игрок Эдмонтона Леон Драйзайтль, реализовав большинство. Идеальный стартовый матч финала.

Эдмонтон - Флорида 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 - Драйзайтль (Капанен, Велман), 2

1:1 - Беннет (Верхейге, Ткачук), 11

1:2 - Маршан (Шмидт, Родригес), 13

1:3 - Беннет (Шмидт, Верхейге), 23

2:3 - Арвидссон (Подкользин, Бушар) - 24

3:3 - Екгольм (Макдевиж, Капанен) - 47

4:3 - Драйзайтль (Макдевид, Перри) - 80

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей финальной серии Кубка Стэнли.

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