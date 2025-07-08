"Давайте наделаем шума": Шелестюк отреагировал на победное возвращение в ринг
Украинский боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) прокомментировал победу в своем первом с марта 2022 года поединке.
На выходных украинец в бою в лимите первого среднего веса одолел американца Роддрикуса Ливси (12-5-1, 9 КО), нокаутировав соперника во втором раунде.
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"Я вернулся. Давайте наделаем шума", - написал Шелестюк в сети X.
I’m back 🥊😎Let’s make some noise!🔥#TarasShelestyuk #BoxingLife #Undefeated #Southpaw #Ukrainian #LosAngeles pic.twitter.com/boxlRthMAD— Taras Shelestyuk🇺🇦🇺🇸 (@TarasShelestyuk) July 8, 2025
Ранее украинский супертяжеловес Владислав Сиренко отреагировал на снятие с ближайшего боя соотечественника Андрея Новицкого.
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