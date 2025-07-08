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"Давайте наделаем шума": Шелестюк отреагировал на победное возвращение в ринг

Украинский боксер оценил успешное выступление после трехлетнего перерыва.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Тарас Шелестюк / Getty Images
Тарас Шелестюк / Getty Images

Украинский боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) прокомментировал победу в своем первом с марта 2022 года поединке.

На выходных украинец в бою в лимите первого среднего веса одолел американца Роддрикуса Ливси (12-5-1, 9 КО), нокаутировав соперника во втором раунде.

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"Я вернулся. Давайте наделаем шума", - написал Шелестюк в сети X.

Ранее украинский супертяжеловес Владислав Сиренко отреагировал на снятие с ближайшего боя соотечественника Андрея Новицкого.

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