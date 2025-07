Шелестюк быстро разобрался с соперником, отправив в жесткий нокаут

Украинец Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) успешно провел свой первый бой после трехлетнего перерыва.

Украинский боксер победно вернулся в ринг, досрочно одолев американца Роддрикуса Ливси (12-5-1, 9 КО).

Поединок в лимите первого среднего веса состоялся в ночь на воскресенье, 6 июля, в Шривпорте, штат Луизиана, США.

39-летний Шелестюк разобрался с соперником уже во втором раунде. Украинский боксер загнал противника в угол ринга, отработал по корпусу и добавил решающий левый хук в челюсть, после которого Ливси завалился на настил ринга.

Let's be honest, in combat sports, hard knockouts definitely captivate us.

The unbeaten Ukrainian Olympian Taras Shelestyuk (20-0-1) 🇺🇦 brutally knocks out Roddricus Livsey (12-5-1) 🇺🇸 in the second round of their super welterweight bout in Shreveport, Louisiana, USA.

