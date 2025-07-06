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Шелестюк быстро разобрался с соперником, отправив в жесткий нокаут

Украинский боксер уложил своего американского оппонента во втором раунде.
Сегодня, 08:18       Автор: Игорь Мищук
Тарас Шелестюк / Getty Images
Тарас Шелестюк / Getty Images

Украинец Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) успешно провел свой первый бой после трехлетнего перерыва.

Украинский боксер победно вернулся в ринг, досрочно одолев американца Роддрикуса Ливси (12-5-1, 9 КО).

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Поединок в лимите первого среднего веса состоялся в ночь на воскресенье, 6 июля, в Шривпорте, штат Луизиана, США.

39-летний Шелестюк разобрался с соперником уже во втором раунде. Украинский боксер загнал противника в угол ринга, отработал по корпусу и добавил решающий левый хук в челюсть, после которого Ливси завалился на настил ринга.

Отметим, что для Шелестюка этот бой стал первым с марта 2022 года. Тогда непобежденный украинец свел вничью раздельным решением судей поединок с венесуэльцем Габриэлем Маэстре.

Ранее украинский супертяжеловес Владислав Сиренко отреагировал на снятие с ближайшего боя соотечественника Андрея Новицкого.

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