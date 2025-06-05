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Шелестюк рассказал, когда планирует возвращение в ринг

Украинский боксер не дрался уже три года.
Сегодня, 11:11       Автор: Василий Войтюк
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк

Боец полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 KO) поделился планами по возвращению на ринг.

Последний свой бо он провел еще в марте 2022 года против Габриеля Маестре, и тот бой закончился ничьей.

"Я выбираю несколько дат для боя - две в конце июня и две в начале июля. Поехали".

Стоит отметить, что 39-летний Шелестюк планировал выйти на ринг в мае этого года, но бой был отменен.

Ранее другой боксер, решившийся вернуться в ринг - Мэнни Пакьяо - назвал причину, почему вернулся в бокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тарас Шелестюк

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