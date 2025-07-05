iSport.ua
Русский Українська

"Кто много говорит, потом сливается": Сиренко отреагировал на снятие Новицкого с боя

Украинский супертяжеловес рассказал, как воспринял срыв поединка с соотечественником.
Сегодня, 10:28       Автор: Игорь Мищук
Владислав Сиренко / Getty Images
Владислав Сиренко / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко прокомментировал отказ соотечественника Андрея Новицкого от боя, запланированного в андерканде шоу Усик - Дюбуа 2 в Лондоне.

По словам боксер, он нормально отреагировал на снятие соперника с поединка из-за травмы.

Читай также: Бой непобежденных украинских супертяжей в андеркарде Усик - Дюбуа сорвался

"Как воспринял новость о травме Новицкого и отмене боя? Отреагировал вполне нормально, так как понимаю, что те, кто много говорят, обычно потом сливаются.

Новый соперник Соломон Дэкрес? Смотрели с командой его поединки. Хороший соперник на этом этапе.

Бой с Новицким в будущем? Был бы рад, чтобы такой бой состоялся. Но сомневаюсь, что они когда-нибудь согласятся", - приводит слова Сиренко Boxing Mechanism.

Бой Сиренко - Дэкрес состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне, в андеркарде поединка Усик - Дюбуа.

Напомним, ранее стало известно, какую травму получил Новицкий и сколько времени ему потребуется на восстановление.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Сиренко

Статьи по теме

Бой непобежденных украинских супертяжей в андеркарде Усик - Дюбуа сорвался Бой непобежденных украинских супертяжей в андеркарде Усик - Дюбуа сорвался
"Идеальный соперник": Сиренко отреагировал на анонс боя с Новицким "Идеальный соперник": Сиренко отреагировал на анонс боя с Новицким
Непобежденные украинские супертяжи подерутся в андеркарде Усик - Дюбуа Непобежденные украинские супертяжи подерутся в андеркарде Усик - Дюбуа
Сиренко начал лагерь перед первым боем года Сиренко начал лагерь перед первым боем года

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ - Бавария, Реал - Боруссия Д и матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Теннис12:07
Свитолина рассказала, посетит ли реванш Усик - Дюбуа
Бокс11:44
"Еще один блокбастер": Турки анонсировал унификацию во втором наилегчайшем весе
Теннис11:42
Ястремская сыграет с испанкой в третьем круге Уимблдона-2025
Бокс11:19
"За все пояса": Дюбуа назвал соперника для Фьюри, если тот возобновит карьеру
Украина10:59
Экс-тренер бывшего клуба УПЛ получил длительную дисквалификацию за попытку влияния на арбитров
Бокс10:35
Бокс: расписание боев
Бокс10:28
"Кто много говорит, потом сливается": Сиренко отреагировал на снятие Новицкого с боя
Украина09:52
"Игроки приятно удивили": Туран оценил дебютный матч во главе Шахтера
Другие страны09:45
Клубный чемпионат мира-2025: ПСЖ - Бавария, Реал Мадрид - Боруссия Д сыграют в четвертьфинале
Бокс09:25
В команде Усика рассказали, когда начали обсуждать трилогию с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK