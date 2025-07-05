"Кто много говорит, потом сливается": Сиренко отреагировал на снятие Новицкого с боя

Украинский супертяжеловес рассказал, как воспринял срыв поединка с соотечественником.

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко прокомментировал отказ соотечественника Андрея Новицкого от боя, запланированного в андерканде шоу Усик - Дюбуа 2 в Лондоне.

По словам боксер, он нормально отреагировал на снятие соперника с поединка из-за травмы.

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"Как воспринял новость о травме Новицкого и отмене боя? Отреагировал вполне нормально, так как понимаю, что те, кто много говорят, обычно потом сливаются.

Новый соперник Соломон Дэкрес? Смотрели с командой его поединки. Хороший соперник на этом этапе.

Бой с Новицким в будущем? Был бы рад, чтобы такой бой состоялся. Но сомневаюсь, что они когда-нибудь согласятся", - приводит слова Сиренко Boxing Mechanism.

Бой Сиренко - Дэкрес состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне, в андеркарде поединка Усик - Дюбуа.

Напомним, ранее стало известно, какую травму получил Новицкий и сколько времени ему потребуется на восстановление.

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