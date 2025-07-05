"Кто много говорит, потом сливается": Сиренко отреагировал на снятие Новицкого с боя
Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко прокомментировал отказ соотечественника Андрея Новицкого от боя, запланированного в андерканде шоу Усик - Дюбуа 2 в Лондоне.
По словам боксер, он нормально отреагировал на снятие соперника с поединка из-за травмы.
Читай также: Бой непобежденных украинских супертяжей в андеркарде Усик - Дюбуа сорвался
"Как воспринял новость о травме Новицкого и отмене боя? Отреагировал вполне нормально, так как понимаю, что те, кто много говорят, обычно потом сливаются.
Новый соперник Соломон Дэкрес? Смотрели с командой его поединки. Хороший соперник на этом этапе.
Бой с Новицким в будущем? Был бы рад, чтобы такой бой состоялся. Но сомневаюсь, что они когда-нибудь согласятся", - приводит слова Сиренко Boxing Mechanism.
Бой Сиренко - Дэкрес состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне, в андеркарде поединка Усик - Дюбуа.
Напомним, ранее стало известно, какую травму получил Новицкий и сколько времени ему потребуется на восстановление.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!