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Бой непобежденных украинских супертяжей в андеркарде Усик - Дюбуа сорвался

Новицкий снялся с поединка, а Сиренко получил нового соперника.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Андрей Новицкий / Getty Images
Андрей Новицкий / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого веса Андрей Новицкий (15-0, 11 КО) снялся со своего ближайшего боя против соотечественника Владислава Сиренко (22-0, 19 КО).

Поединок должен был состояться в андеркарде боя за звание абсолюта дивизиона между чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком (23-0, 14 KO) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Причины отказа Новицкого от выхода в ринг на данный момент неизвестны.

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Сиренко же получил нового соперника, которым станет британец Соломон Дэкрес (9-1, 3 КО).

Об этом официально объявила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Сиренко в предыдущем поединке в октябре 2024 года одержал досрочную победу в четвертом раунде над американцем Брэндоном Кармаком. Дэкрес в декабре прошлого года потерпел досрочное поражение в первом раунде от соотечественника Дэвида Аделейе.

Боксерское шоу, которое возглавит бой Усик - Дюбуа, состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на поединок Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Владислав Сиренко Даниэль Дюбуа

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