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Сабаленка: Я не поддерживаю войну, а значит, сейчас я не поддерживаю Лукашенко

Белоруска после более чем года войны и одной из самых масштабных техногенных катастроф удосужилась сказать хоть что-то вменяемое
Сегодня, 19:32
Арина Сабаленка / Getty Images
Арина Сабаленка / Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Сабаленка наконец смогла "выдавить из себя" подобие чего-то вменяемого касаемо ее отношения к Александру Лукашенко.

Сабаленка заявила, что она не поддерживает войну в Украине и соответственно против того, что делает сейчас правительство ее страны во главе с Лукашенко.

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"Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, а значит, сейчас я не поддерживаю Александра Лукашенко

Я много раз говорила - я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну", - сказала спортсменка.

Стоит отметить, что в 2020 году Арина подписывала провластное письмо в поддержку Лукашенко во время мирных протестов в ее стране.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Арина Сабаленка

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