iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Свитолина - о Сабаленка: Мне тоже ставили трудные вопросы, но я не пряталась

Украинка раскритиковала скандальную белоруску за ее трусость, а также WTA за избирательность.
Сегодня, 19:03
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о том, что Арина Сабаленка пропустила две обязательные пресс-конференции на Ролан Гаррос, сославшись на то, что чувствует себя небезопасно.

Спортсменка раскритиковала белоруску за ее трусость, а также WTA за избирательность ведь ранее организация оштрафовала японку Наоми Осаку за то, что та не явилась на пресс-конференцию, а Сабаленка денежного наказания избежала.

"Безусловно, я считаю, что все должны быть равны. Например, почему Наоми оштрафовали, а на этот раз нет штрафа для игрока, который пропускает пресс-конференцию? Если бы Наоми тогда не оштрафовали, то ситуация была бы другой. Но все должны быть равны.

Я также столкнулась с трудностями, мне тоже задавали сложные вопросы, например, о Джоковиче и его позиции по Косово. Я не прячусь.

Я имею жесткую позицию, я ее выражаю. И не хочу никому нравиться, предавая свои убеждения и сильнейшую позицию для моей страны", - заявила Элина.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина резко раскритиковала фанатов, освиставших ее после матча с Сабаленка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA Арина Сабаленка

Статьи по теме

Ролан Гаррос (WTA): Свитолина уступила скандальной белоруске, Мухова обыграла россиянку Ролан Гаррос (WTA): Свитолина уступила скандальной белоруске, Мухова обыграла россиянку
Сабаленка: Я не поддерживаю войну, а значит, сейчас я не поддерживаю Лукашенко Сабаленка: Я не поддерживаю войну, а значит, сейчас я не поддерживаю Лукашенко
Мудрик посетил матч Свитолиной против скандальной белоруски Мудрик посетил матч Свитолиной против скандальной белоруски
Ван Леувен: Заря уже приняла решение выкупить Герреро Ван Леувен: Заря уже приняла решение выкупить Герреро
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Европа20:39
Ван Леувен: Заря уже приняла решение выкупить Герреро
Теннис20:13
Ролан Гаррос (ATP): Джокович обыграл росиянина, Алькарас встретится с Циципасом
Футбол20:11
Монако интересуется одноклубником Мудрика
Европа20:04
"Не отказывайся": Рамос дал совет Кейну относительно перехода в Реал
Теннис19:47
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина уступила скандальной белоруске, Мухова обыграла россиянку
Европа19:35
Рейнджерс объявил о переходе экс-вратаря Манчестер Юнайтед
Теннис19:32
Сабаленка: Я не поддерживаю войну, а значит, сейчас я не поддерживаю Лукашенко
Теннис19:03
Свитолина - о Сабаленка: Мне тоже ставили трудные вопросы, но я не пряталась
Европа18:57
Официально: Милан уволил Мальдини с поста технического директора
Теннис18:40
Свитолина: Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK