Свитолина - о Сабаленка: Мне тоже ставили трудные вопросы, но я не пряталась

Украинка раскритиковала скандальную белоруску за ее трусость, а также WTA за избирательность.

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о том, что Арина Сабаленка пропустила две обязательные пресс-конференции на Ролан Гаррос, сославшись на то, что чувствует себя небезопасно.

Спортсменка раскритиковала белоруску за ее трусость, а также WTA за избирательность ведь ранее организация оштрафовала японку Наоми Осаку за то, что та не явилась на пресс-конференцию, а Сабаленка денежного наказания избежала.

"Безусловно, я считаю, что все должны быть равны. Например, почему Наоми оштрафовали, а на этот раз нет штрафа для игрока, который пропускает пресс-конференцию? Если бы Наоми тогда не оштрафовали, то ситуация была бы другой. Но все должны быть равны.

Я также столкнулась с трудностями, мне тоже задавали сложные вопросы, например, о Джоковиче и его позиции по Косово. Я не прячусь.

Я имею жесткую позицию, я ее выражаю. И не хочу никому нравиться, предавая свои убеждения и сильнейшую позицию для моей страны", - заявила Элина.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина резко раскритиковала фанатов, освиставших ее после матча с Сабаленка.