Свитолина: Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей

Украинка дала мощный ответ на освистывание в свой адрес после того, как она не пожала руку белоруске Арине Сабаленка.

Украинская теннисистка Элина Свитолина мощно ответила своим критикам, которые освистали ее за то, что она не пожала руку Арине Сабаленка после четвертьфинала Ролан Гаррос.

Спортсменка заявила, что не собирается отступать от своей позиции ради симпатий других людей.

" Я не обращаю на это особого внимания. Я не собираюсь всем нравиться. У меня есть своя позиция, и я ее придерживаюсь.

Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей", - сказала Элина на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Свитолина уступила Сабаленка по итогам двух раундов.