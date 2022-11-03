Молодой талант Манчестер Юнайтед побил многолетний рекорд Беста

Игрок даже не был еще рожден, когда автор ассиста впервые присоединился к манкунианцам.

В Сан-Себастьяне на Аноэте в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы сошлись Реал Сосьедад и Манчестер Юнайтед.

На 17-й минуте поединка Алехандро Гарначо с передачи Криштиану Роналду вывел "красных дьяволов" вперед.

Дебютный гол аргентинца во взрослом футболе стал к тому же рекордным. Согласно Opta, Гарначо сумел превзойти легендарного Джорджа Беста, став самым молодым не английским автором гола манкунианцев в еврокубках.

Алехандро забил гол в возрасте 18 лет и 125 дней, в то время как обладатель Золотого мяча 1968 года отметился взятием ворот, когда ему было 18 лет и 158 дней.

Напомним, что бывший игрок Манчестер Юнайтед Жерар Пике объявил о завершении карьеры.