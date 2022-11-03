Пике внезапно объявил о завершении карьеры

Самая неожиданная новость только начавшегося месяца прогремела в Каталонии. Центрбек Барселоны Жерар Пике объявил о своем уходе из футбола и о том, что в эту субботу, 5 ноября, домашняя игра против Альмерии станет для него последней на Камп Ноу.

О своем решении 35-летний испанец объявил в специально записанном видео, которое он выложил у себя в социальных сетях.

В эмоциональном двухминутном ролике, в котором он рассказал о своей футбольной карьере с момента прихода в Ла Масию, Пике сообщил одну из новостей года: о своем уходе из профессионального футбола.

"Вы, кулес, дали мне все, и теперь, когда мечты того ребенка сбылись, я хочу сказать вам, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после Барсы другой команды не будет. Так все и будет. В эту субботу будет моя последняя игра на Камп Ноу".

Жерар Пике является выпускником академии Барселоны. Однако во взрослом футболе он дебютировал в составе Манчестер Юнайтед. Сезон-2006/07 он провел в аренде в Сарагосе, а в 2008 году каталонцы выкупили его контракт у манкунианцев за 5 миллионов евро.

С того момента он провел 615 матчей в сине-гранатовой футболке, записав на свой счет 53 гола и 15 результативных передач.

В составе Барселоны он 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз обладателем кубка Испании, 6 раз - Суперкубка Испании, также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Выступая за Манчестер Юнайтед он успел стать по разу чемпионом Англии, обладателем кубка футбольной лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги чемпионов.

В 2010 году выиграл со сборной Испании чемпионат мира, а через два года стал триумфатором чемпионата Европы.