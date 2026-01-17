iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценки Ваната и Цыганкова в матче против Эспаньола

Дубль Ваната принесли Жироне победу над Эспаньолом.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Накануне прошел матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором Жирона благодаря голам Владислава Ваната сумела обыграть Эспаньол.

С первых минут на поле вышли Цыганков и Ванат: Виктор отыграл 82 минуты, а Владислав провел на поле весь матч.

За 90 минут форвард отметился двумя голами - оба Ванат забил с пенальти. Также он отдал 67 % точных передач (4 из 6), совершил 13 касаний мяча, три касания в штрафной площади соперника и получил одну желтую карточку.

Его партнер по команде Виктор за 82 минуты игры совершил 35 касаний мяча, отдал 24 передачи (79 %), нанес один удар из пределов штрафной, однако без попадания в створ, выполнил один дриблинг, выиграл пять дуэлей, сделал два отбора и один вынос, а также заработал один фол.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Цыганкова в 6,8 и 6,7 балла, а Ваната — в 7,4 и 7,3 соответственно.

Видео-обзор матча Жирона - Эспаньол можно посмотреть на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Владислав Ванат

Статьи по теме

Жирона с дублем Ваната обыграла Эспаньол Жирона с дублем Ваната обыграла Эспаньол
Ванат со второй попытки забил Эспаньолу с пенальти Ванат со второй попытки забил Эспаньолу с пенальти
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на Эспаньол Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на Эспаньол
Лидер сборной Италии на Кубке Дэвиса снялся с Australian Open Лидер сборной Италии на Кубке Дэвиса снялся с Australian Open

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Теннис11:46
Лидер сборной Италии на Кубке Дэвиса снялся с Australian Open
Европа и мир11:26
Не присоединится к сборной на Олимпиаде. Стало известно о травме шведского форварда
Европа10:52
Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне
Бокс10:19
Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление
Теннис09:53
Сборная Украины узнала потенциальных соперниц в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
НХЛ09:26
НХЛ: Каролина разгромила Флориду, Тампа уступила Сент-Луису по буллитам
НБА08:54
НБА: Хьюстон обыграл Миннесоту, Кливленд вырвал победу против Филадельфии
Европа08:36
Кадровая катастрофа Баварии. Очередной полузащитник получил травму
Европа08:15
Оценка Забарного за матч ПСЖ - Лилль
Европа07:50
Атлетико Мадрид хочет подписать хавбека Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK