Оценки Ваната и Цыганкова в матче против Эспаньола

Накануне прошел матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором Жирона благодаря голам Владислава Ваната сумела обыграть Эспаньол.

С первых минут на поле вышли Цыганков и Ванат: Виктор отыграл 82 минуты, а Владислав провел на поле весь матч.

За 90 минут форвард отметился двумя голами - оба Ванат забил с пенальти. Также он отдал 67 % точных передач (4 из 6), совершил 13 касаний мяча, три касания в штрафной площади соперника и получил одну желтую карточку.

Его партнер по команде Виктор за 82 минуты игры совершил 35 касаний мяча, отдал 24 передачи (79 %), нанес один удар из пределов штрафной, однако без попадания в створ, выполнил один дриблинг, выиграл пять дуэлей, сделал два отбора и один вынос, а также заработал один фол.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Цыганкова в 6,8 и 6,7 балла, а Ваната — в 7,4 и 7,3 соответственно.

