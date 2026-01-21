iSport.ua
Ванат претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

Украинский нападающий Жироны выдал голевой январь.
Сегодня, 20:08       Автор: Игорь Мищук
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Украинский форвард Жироны Владислав Ванат номинирован на звание лучшего игрока Ла Лиги в январе.

В нынешнем месяце 24-летний форвард провел за каталонскую команду три матча, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.

Читай также: Жирона с дублем Ваната обыграла Эспаньол

Кроме украинца, на награду также претендуют Ведат Мурики из Мальорки, Гонсалу Гедеш из Реал Сосьедада, Маркос Алонсо из Сельты и Александер Серлот из Атлетико.

Всего в текущем сезоне Ванат сыграл за Жирону 19 поединков во всех турнирах, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу.

Ранее испанская пресса оценила вклад Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в победы Жироны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Жирона Владислав Ванат

