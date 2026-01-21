Ванат претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге
Украинский форвард Жироны Владислав Ванат номинирован на звание лучшего игрока Ла Лиги в январе.
В нынешнем месяце 24-летний форвард провел за каталонскую команду три матча, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.
Кроме украинца, на награду также претендуют Ведат Мурики из Мальорки, Гонсалу Гедеш из Реал Сосьедада, Маркос Алонсо из Сельты и Александер Серлот из Атлетико.
👀 ¡Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de enero en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) January 21, 2026
🌟 @MuriqiVedat
🌟 Vanat
🌟 Gonçalo Guedes
🌟 Marcos Alonso
🌟 Sørloth#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
Всего в текущем сезоне Ванат сыграл за Жирону 19 поединков во всех турнирах, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу.
Ранее испанская пресса оценила вклад Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в победы Жироны.
