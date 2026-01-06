Испанская пресса о вкладе Цыганкова и Ваната в победы Жироны

Mundo Deportivo оценило игру двух украинцев в составе Жироны.

Под внимание СМИ попали Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Отметим, что каталонский клуб выбрался из зоны вылета, в последних трех матчах команда одержала две победы и один раз уступила.

Издание отметило игру вингера и форварда, которые блеснули в 18-м туре в матче против Майорки.

"Цыганков снова тянет команду на своих плечах. Сейчас он является самым решающим игроком команды, а четыре гола делают его лучшим бомбардиром каталонцев. Ванат отпраздновал свое 24-летие голом после нескольких недель засухи. Это отличная командная работа", — написали в статье.

Тем временем другой испанский клуб оформил первый зимний трансфер.

