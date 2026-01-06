iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Испанская пресса о вкладе Цыганкова и Ваната в победы Жироны

Украинцы получили оценку от Mundo Deportivo.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Mundo Deportivo оценило игру двух украинцев в составе Жироны.

Под внимание СМИ попали Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Отметим, что каталонский клуб выбрался из зоны вылета, в последних трех матчах команда одержала две победы и один раз уступила.

Издание отметило игру вингера и форварда, которые блеснули в 18-м туре в матче против Майорки.

"Цыганков снова тянет команду на своих плечах. Сейчас он является самым решающим игроком команды, а четыре гола делают его лучшим бомбардиром каталонцев. Ванат отпраздновал свое 24-летие голом после нескольких недель засухи. Это отличная командная работа", — написали в статье.

Тем временем другой испанский клуб оформил первый зимний трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Владислав Ванат

Статьи по теме

Украинцы зажгли на Балеарах. Оценки Ваната и Цыганкова Украинцы зажгли на Балеарах. Оценки Ваната и Цыганкова
Ванат и Цыганков принесли Жироне уверенную победу Ванат и Цыганков принесли Жироне уверенную победу
Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида
Бывший тренер Шахтёра может возглавить Манчестер Юнайтед Бывший тренер Шахтёра может возглавить Манчестер Юнайтед

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Зинченко выйдет на матч с Вест Хэмом, Довбик встретится с Лечче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Формула 114:53
Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида
Европа14:47
Бывший тренер Шахтёра может возглавить Манчестер Юнайтед
Европа и мир14:24
Пастрняк и Нечас попали в заявку Чехии на Олимпийские игры-2026
Теннис14:18
После перерыва с мая сестры Киченок одержали победу в Брисбене
Европа13:50
Аморим возьмет паузу в тренерской карьере
НБА13:47
Проблемы для Хьюстона. Шенгюн выбыл после матча с Далласом
Биатлон13:21
Лидер сборной Украины пропустит последний этап Кубка мира перед Олимпиадой
Европа13:13
Росеньор объяснил, почему решил перейти из Страсбура в Челси
Европа12:46
Испанская пресса о вкладе Цыганкова и Ваната в победы Жироны
Европа12:27
Челси назначил нового тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK