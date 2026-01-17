iSport.ua
Без Пидручного: Украина определилась с составом мужской сборной на этап в Новом Месте

В Чехии состоятся последние перед Олимпиадой соревнования Кубка мира.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на шестой этап Кубка мира-2025/26 в чешском Новом Месте.

Об этом сообщает Biathlonnews.

Состав сборной Украины:

  • Виталий Мандзин
  • Богдан Цымбал
  • Богдан Борковский
  • Тарас Лесюк
  • Антон Дудченко

В составе команды не будет Дмитрия Пидручного, который принял решение сконцентрироваться на подготовке к Олимпиаде.

Шестой этап Кубка мира в Новом Месте пройдет с 22 по 25 января.

