Без Пидручного: Украина определилась с составом мужской сборной на этап в Новом Месте

В Чехии состоятся последние перед Олимпиадой соревнования Кубка мира.

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на шестой этап Кубка мира-2025/26 в чешском Новом Месте.

Об этом сообщает Biathlonnews.

Читай также: Лидер сборной Украины пропустит последний этап Кубка мира перед Олимпиадой

Состав сборной Украины:

Виталий Мандзин

Богдан Цымбал

Богдан Борковский

Тарас Лесюк

Антон Дудченко

В составе команды не будет Дмитрия Пидручного, который принял решение сконцентрироваться на подготовке к Олимпиаде.

Шестой этап Кубка мира в Новом Месте пройдет с 22 по 25 января.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!